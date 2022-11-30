Temizlik görevlisi bulduğu içinde 5 bin euro ile 3 bin TL olan cüzdanı sahibine ulaştırdı



MERSİN, (DHA)MERSİN'de, temizlik işçisi Tamer Taşsoy (37), parkta çalışırken bulduğu, içinde 5 bin euro ve 3 bin TL olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Toroslar ilçesindeki Mehmetçik Parkı'nda görevli Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Tamer Taşsoy, temizlik yaparken bir bankın altında cüzdan buldu. Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Muhtarlığı'na geçip muhtar Aziz Filiz ile amirlerine konuyla ilgili bilgi veren Taşsoy, içinde kimliklerle birlikte 5 bin euro ve 3 bin TL olan cüzdanı, kart bilgilerinden ulaştığı sahibi Erol Avcı'ya (61) teslim etti.

'MERSİN'E EV ALMAK İÇİN GELDİM'

Almanya'dan emekli olan Erol Avcı, duyarlılığından dolayı Taşsoy'a ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti. Yaşadığı mutluluğu anlatan Avcı, "Aslen Niğdeliyim. Almanya'dan Mersin'e ev almak için geldim. Portakal Mahallesi'nde akrabalarımın yanında kalıyorum. Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde evlere bakıyordum. Dinlenmek için Mehmetçik Parkı'nda bir banka oturdum. Cüzdan, pantolonumdan düşmüş, haberim yoktu. Arkadaşım aradı, 'Cüzdanın nerede?' dedi. Baktım cüzdanım yok ama 'evde olabilir' dedim. Evde olmadığını ve cüzdanımın bir belediye görevlisi tarafından bulunduğunu söyledi. Mahalle muhtarlığına gittim ve cüzdanımı Tamer Bey'den teslim aldım. Cüzdanımda önemli kartlarım vardı. Bu dürüstlüğünden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.

'HARAMA EL SÜRMEM'

Cüzdanı bulan Tamer Taşsoy ise "Cüzdanın içindeki yapı market yazan karttaki numarayı arayarak cüzdanın sahibini tanıyıp tanımadığını sordum. Aradığım kişi kendisini tanıdığını söyledi. Cüzdan sahibinin Hüseyin Okan Merzeci Mahalle Muhtarlığı'na gelmesini istedik. Kendisine cüzdanını teslim ettik. 15 yıldır belediyede çalışıyorum. Hiçbir zaman harama el sürmem. Şimdiye kadar alın teriyle kazandım. Başıma yine aynı olay gelse yine aynı davranışta bulunurum" dedi.

'ÖRNEK DAVRANIŞ'

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da duyarlı davranışından dolayı belediye personeli Tamer Taşsoy'a teşekkür ederek, "Biz, Toroslar'da büyük bir aileyiz. El ele, gönül gönüle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Personelimiz Tamer Taşsoy da temizlik yaparken bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek, örnek bir davranış sergiledi. Gurbetçi vatandaşımızın hayır duasını aldı. Belediyemizde böyle dürüst çalışanlarımızın olması bizim için onur ve mutluluk verici. Kendisini yürekten kutluyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN

2022-11-30 12:07:41



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