Çukurova Basketbol Kulübü - Çankaya Üniversitesi: 77-75

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

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Mustafa ERCAN Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı, Mehmet Burak Anlatıcı, Fatma Öztürk

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Gökşen Fitik 4, Sinem Ataş 6, Hayes 30, Monika 12, Esra Ural Topuz 4, Jones 21,

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: İdil Türk 10, White 3, Gülse Uğur 9, Melike Yalçınkaya 6, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 3, Egbo 16, Nilay Aydoğan, Harris 28

1´İNCİ PERİYOT: 22-11

İLK YARI: 41-37

3´ÜNCÜ PERİYOT: 66-61

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Çukurova Basketbol Kulübü, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 77-75 yendi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-12-01 18:19:11



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