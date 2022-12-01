Sınıf arkadaşının öldürdüğü 12 yaşındaki Fatmanisa, son yolculuğuna uğurlandı (2)

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ISLAH EVİNE GÖNDERİLDİ

Mersin'in Toroslar ilçesinde, Fatmanisa Yürekli'yi (12) okulun tuvaletinde darbedip, bıçaklayarak öldüren E.D. (12), Islah evine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN

2022-12-01 23:13:49



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