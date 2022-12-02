Trafik kazasında şehit olan komiser yardımcısı, memleketine uğurlandı (2)

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BABA EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Malatya'nın Darende ilçesinde, dün akşam saatlerinde kullandığı otomobilde beraberindeki oğlu ile göreve giderken şehirler arası yolcu otobüsünün çarpmasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan komiser yardımcısı Ramazan Tülek'in memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesindeki baba evine ve çevredeki sokaklara Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları da şehidin evine akın etti. (DHA)

MERSİN,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Bozyazı MERSİN, (DHA)

2022-12-02 14:20:55



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