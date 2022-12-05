Mersin'de 15 kedinin şüpheli ölümüne soruşturma



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de son bir ayda farklı tarihlerde 15 kedi ölü olarak bulundu. Kedilerin bazılarında kesici alet, bazılarında ise saçma yarası görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ölü olarak bulunan kedilerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, savcılık da şikayet üzerine soruşturma açtı.

Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de son 1 ayda farklı tarihlerde 15 kedi ölü olarak bulundu. Mahalle içerisinden geçen derenin kenarında kedilerin bazılarında kesici alet yarası, bazılarında ise saçma yarası görüldü. Kedilerin şüpheli ölümü üzerine suç duyurusunda bulunan hayvansever Sinem Balık, "İlk başlarda kedilerin doğal nedenlerden dolayı öldüğünü düşünüyorduk ancak sayı artınca şüphelendik. Hayvanseverler olarak 15 kediyi saydık. Bazı kedilerde kesici alet yarası vardı, bazılarında saçma yarası gördük. Bunu polise haber verdik. Ölü bir kediyi götürdüğümüz veterinerde saçma yarası vardı. Savcılığı da suç duyurusunda bulunduk. Kedilere otopsi yapılacak ve kesin ölüm nedenleri ortaya çıkacak. Bu hayvanlar acı çekerek öldürüldü. Korkunç bir şey. Bunu kimsenin yapmaya hakkı yok. Kedileri öldüren kişi ya da kişilerin bulunmasını istiyoruz. Kedilerin ölü olarak bulunduğu dere boyunca ışıklandırma yetersiz. Güvenlik kamerası takılmasını talep ediyoruz" dedi.

`SADECE HAYVANLAR DEĞİL İNSANLAR DA TEHLİKE ALTINDA´

Bölgede esnaflık yapan ve kedileri besleyen Fikret Canbaz da "Yaklaşık 1 aydır ölümler yaşanıyor. 14-15 ölü kedi saydık. Polise haber verdik. Ekipleri gelerek incelemede bulundu. Benim beslediğim kediler vardı maalesef onları da ölü olarak bulduk. Çok üzüldük. Sorumlusunun bulunmasını istiyoruz. Sadece hayvanlar değil insanlar da burada tehlike altında" diye konuştu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ölü bulunan kedilerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, savcılık da şikayet üzerine soruşturma başlattı.

(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-12-05 10:57:18



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