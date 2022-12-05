Sarıkeçili Yörüklerin develi 'kış yurdu' yolculuğu



Mustafa ERCAN/MERSİN,(DHA)YAZ aylarını 'yaz yurdu' adını verdikleri İç Anadolu bölgesinde geçiren konargöçer Sarıkeçili Yörüklerin, yaklaşık 2 ay önce başladıkları develi yolculuğu sürüyor. Kışın gelmesiyle Akdeniz sahilindeki 'kış yurdu'na göçün, Mersin'in Aydıncık ilçesinde tamamlanması planlanıyor.

Konya'nın güneyinde yer alan Hadim ilçesindeki yaz yurdundan kalan Sarıkeçili Yörükler develeri eşliğinde kış yurduna ulaşmak için yolculuğunu sürdürüyor. Hadim ilçesinden 16 Eylül'de hareket eden Sarıkeçili Yörükleri, Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki Taşoluk Mahallesi sınırlarına ulaştı. Yaklaşık 2 aydır süren yolculuk sırasında zaman zaman yağış nedeniyle konakladıkları yerde uzun süre kalmak zorunda kalan yörükler, eşyalarını develere ve atlara yükleyerek, kışı daha ılıman iklime sahip Mersin'de sürdürmek için yaklaşık 800 keçiyle yola koyulurken, hedeflerinde ise Aydıncık ilçesinin Pempecik mevkii bulunuyor.

YOLCULUK SÜRÜYOR

Eşi Hatice, kızı Fatma Dilekmen, damadı Mustafa Dilekmen, 1,5 yaşındaki torunu Ali Dilekmen ile geleneksel yolculuğunu sürdüren 'Kuş Ali' lakaplı Ali Uçar (65), Hadim ilçesi Aladağ mevkiinde başlayan yolculuklarının halen devam ettiğini söyledi. Ali Uçar, hava şartlarının ve yol durumuna göre bazı günler 5, bazı günlerde 10 kilometrelik bir yolculuk serüvenlerinin olduğunu belirterek, "Hava şartları ve konaklayacak yere göre günlük olarak hareket ediyoruz. Allah devletimizden razı olsun, bize her türlü desteği veriyorlar. Yalnız yolda giderken hem bizim için hem de hayvanlar için barınma ve konaklama yerleri daraldı" dedi.

'ATALARIMIZDAN KALAN GELENEĞİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Atalarından kalan geleneğini sürdürmenin onurunu yaşadığını ifade eden Ali Uçar, "Göçerlik bize dedelerimizden kalan meslek. Mesleğimizi, geleneğimizi sağ olduğum sürece devam ettirmek istiyorum. Bizden sonra gelen nesiller bunu yapamaz, sürdüremez. Çünkü biz büyüklerimizden böyle gördük. Atalarım olan Oğuz Boyu Türkleri, Orta Asya'dan hayvanlarıyla göç yolunu kullanarak buralara develeri, koyunları, keçileri ile gelmişler. Bu meslek atalarımızdan geldiği için de ben bırakamıyorum. Çünkü yaptığım işi seviyorum" diye konuştu.

Gülnar ilçesinin Taşoluk Mahallesi'nde bir süre konaklayacak olan yörükler, ileriki günlerde kış yurdu için denize yakın Aydıncık ilçesine bağlı Pempecik mevkine ulaşmak için hareket edecek. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa ERCAN

2022-12-05 16:00:49



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