Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Ahmet YEŞİLMENUğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Çağırtekin'i kamyonet ezdi. Kaza sonrası ağır yaralanan Çağırtekin hastanede tedavi altına alınırken olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Caddede gelinlik mağazası bulunan Ayten Çağırtekin, işyerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. O sırada bir markete malzeme götürün kamyonet, Çağırtekin'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırırken, kamyonet sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Görüntü Dökümü:

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-Olayın güvenlik kamera görüntüleri

-Olay sonrası kadına çevredekilerin yardımı

-Olay yerinden detaylar

-Seyit Seyitoğlu röp

-Genel ve detaylarDHA-Gündem Türkiye-Mersin

2022-12-07 15:57:23



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