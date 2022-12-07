Çatıdan tüfekle ateş açıp, 5 polisi yaralayınca vurulan şüpheli öldü (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Mersin Valiliği, Eray Arık´ın ihbar üzerine gelen polislere tüfekle ateş açıp 5´ini yaraladığı, kendisi de gelen takviye ekiplerin açtığı ateşte yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"Tarsus ilçemize bağlı Yeni Mahalle'de 7.12.2022 günü bir kişinin sokakta elinde bulunan av tüfeğiyle etrafa ve vatandaşlara rastgele ateş ettiği şeklinde ihbar gelmesi üzerine emniyet ekipleri olay yerine intikal etmiştir. Şüpheli şahıs, olaya müdahale için gelen emniyet araçlarına ve polis memurlarına doğru ateş etmeye başlamış, sonrasında evine girip, evin penceresinden ateş etmeyi sürdürmüştür. Emniyet görevlilerinin bütün ikazları ve müdahalelerine rağmen Eray Arık isimli şahıs eylemini durdurmamış, elindeki av tüfeğiyle ateş etmeyi sürdürmüştür. Şüpheli şahsın mütemadiyen açtığı ateş neticesinde 5 polis memuru muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Eylemine son vermeyen Eray Arık isimli şahıs emniyet ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Eray Arık isimli şahıs hakkında yapılan araştırmada, ailevi ve psikolojik sorunları olduğu, akli dengesinin yerinde olmadığı, muhtelif konulardan adli olay kayıtlarının bulunduğu şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Yaşanan olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-12-07 17:24:08
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