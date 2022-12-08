Çatıdan tüfekle açılan ateşte yaralanan 5 polis taburcu oldu

Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)-MERSİN'de ihbara gittikleri evin çatısından otomatik tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan 5 polis, tedavileri sonrası taburcu edildi.
Olay, Tarsus ilçesine bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen emekli güvenlik görevlisi Eray Arık'ın (46) oturduğu evden kavga sesleri duyan komşuları, polise haber verdi. Ekipler, ihbar üzerine belirtilen adrese sevk edildi. Polislerin geldiğini gören Arık, kendisine ait otomatik tüfekle çatıdan ateş açtı. Olayda 5 polis yaralanırken, takviye olarak yönlendirilen ekiplerce vurulan Arık, hayatını kaybetti. Yaralı polisler de sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisler, tedavileri sonrası taburcu edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-12-08 13:52:31
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