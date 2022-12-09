Verdi'nin ölümsüz eseri prömiyerle geldi

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi´nin başyapıtı olarak anılan 'Rigoletto Operası'nın prömiyerini yaparak sanatseverlerle buluşturdu.

Kültür Merkezi Opera Sahnesi´nde sahnelenen Rigoletto Operası'nı, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir ile yüzlerce sanatsever izledi. Konusunu kambur saray soytarısı Rigoletto'nun herkesten sakındığı ve hayatta tek varlığı olan kızı Gilda'nın, çapkın Mantua Dükü'ne olan aşkının konu edildiği eserin, orkestra şefliğini Rustam Rahmedov, rejisini Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın üstlendi.

Yaklaşık 2,5 saat süren eserde, Caner Akgün, Hale Soner Kekeç, Soner Bülent Bezdüz, Hasar Berk, Nihan Çetin, Aydın, Dilara Yanar, Viktoriia Medunka, Ayşe Tamara erdem, Mahmut Uğur Nas rol aldı. (DHA) DHA-Kültür Sanat Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2022-12-08 23:59:28



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