Mersin'de defne yaprağı işleme fabrikasında yangın

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Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

TarsusÇamlıyayla yolu Beylice Mahallesi'ndeki defne yaprağı işleme fabrikasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, 1,5 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü. Hasar gören fabrikada soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-12-09 10:45:34



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