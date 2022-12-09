Mersin merkezli 2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 2 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin ve Adana'da 11 şüphelinin organize olarak internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak yüksek meblağlarda haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, yasa dışı bahisten elde edilen 10 bin Amerikan Doları, 62 bin 925 TL, 28 tam altın, 1 tabanca ve çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-12-09 15:22:43



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