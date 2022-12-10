Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası başladı



MERSİN, (DHA)Mersin´de, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğinde, ROSATOM Mersin Bölge Satranç Turnuvası eleme müsabakalarıyla bugün başladı.Mersin´in ev sahipliğinde, TSF ve Rosatom iş birliğiyle ilk kez gerçekleştirilecek ROSATOM Mersin Bölge Satranç Turnuvası´nda, bugün yapılan elemelerle başladı. Turnuvada katılımcılar 8 yaş altı ve 9-12 yaş grubu olmak üzere 2 kategoride mücadele edecek. İlk özel bölgesel satranç şampiyonası olan turnuvada, yaklaşık 800 sporcu yer alacak.İlk elemeler, bugün ve 11 Aralık´ta Tarsus, Silifke ve Bozyazı´da, ikinci elemeler ise Erdemli, Aydıncık ve Mersin Merkez´de ise 17-18 Aralık´ta yapılacak. Elemelere her ilçeden 128´er lisanslı sporcu katılacak. İlk 3´e girenler, 24 Aralık´taki finalde yarışmaya hak kazanacak. Kazananlar ise Rosatom sponsorluğunda verilecek özel ödüllerin de sahibi olacak.Organizasyon ile Mersin ve çevresindeki sporcuların desteklenmesi ve bölgede satranç sporunun gelişmesi hedefleniyor. Sporcuların ulusal kuvvet derecelerini (UKD) artırma fırsatı da bulacağı turnuvaya ilişkin açıklama yapan Rosatom Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov, şu ifadeleri kullandı:"Rosatom olarak, bir yüksek teknoloji şirketi olarak Mersin'deki satranç turnuvasını desteklemek için Türkiye Satranç Federasyonu ile iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz. Rusya'da satranç çok popüler bir spor. Tüm dünya Rusya'nın yetiştirdiği büyük satranç efsanelerini tanıyor. Söz konusu turnuvanın başlatılmasının bölgede bu sporun popülaritesini arttıracağına eminiz. Akkuyu NGS inşaatının bölgeyi olumlu değişimlerin merkezi haline getirdiğini belirtmekten de memnuniyet duyuyorum. Sosyo-ekonomik büyümeyi, altyapı gelişimini teşvik ediyor ve yeni fırsatlar sunmaktadır. Turnuva sayesinde Mersin'in en önemli kıymetleri olarak gördüğümüz insanlarına ve çocuklarına yatırım yapmaktan mutluyuz."

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2022-12-10 12:56:14



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