Yeni Mersin İdman Yurdu-1954 Kelkit Belediyespor: 2-2

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA)- STAT: Mersin Stadyumu

HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Vedat Güneş, Burak Kuş

YENİ MERSİN İDMAN YURDU: Sertaç Güzel - Özkan Zileli, İbrahim Konuksever, Aslan Gök, Yusuf Yıldırım, Ferhan Evren, Taygun Vurgun, Metin Yüksel, Chris David, Onur Erdem Beytaş, Abuzer Gaffar Toplu

1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Ogün Nuhoğlu - Berşan Yavuzay, Ramazan Erarslan, Halil İbrahim Keleş, Batuhan Uçan, Hüseyin Yıldız, Metin İlhan, Bedirhan Salih, Enescan Özdemir, Mertkan Cengiz, Onur Demir

GOLLER: Dk. 26 ve Dk. 53 Abuzer Gaffar Toplu (Yeni Mersin İdman Yurdu) Dk. 12 Onur Demir, Dk. 36 Mertkan Cengiz (1954 Kelkit Belediyespor)

SARI KARTLAR: Abuzer Gaffar Toplu, Onur Erdem Beytaş, Christofer Gürkan David, Ömer Önder (Yeni Mersin İdman Yurdu) Bedirhan Salih, Hüseyin Yıldız (1954 Kelkit Belediyespor)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 16'ncı hafta karşılaşmasında Yeni Mersin İdman Yurdu, sahasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.DHA-Bölge Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2022-12-11 18:09:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.