Çaldığı doktor önlüğüyle hastaneye girerken yakalandı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Polikliniği'ne giden M.K.U., boş bir odadan önlük aldıktan sonra kendisini doktor olarak tanıtıp muayene olduktan sonra ayrıldı. Gece saatlerinde hastaneye geri dönen M.K.U., Kadın Doğum Polikliniği´ne girişte, üzerindeki önlükte bulunan giysi alarm sistemi çalınca yakalandı. `Başka doktorla önlüklerimiz karıştı. Ben anestezi doktoruyum' diyen M.K.U., polise teslim edildi.

Şehir Hastanesi'nde KBB Polikliniği'ne muayene olmaya giden M.K.U., boş olan bir odadan doktor önlüğü alıp, giydi. Bu önlükle kendisini KBB doktoruna, doktor olarak tanıtan M.K.U., rahatsızlığını belirtip, muayene oldu. Daha sonra önlükle hastaneden ayrılan M.K.U., gece saatlerinde geri döndü. Kadın Doğum servisine girişte M.K.U.'nun üzerindeki doktor önlüğünde bulunan giysi alarm sistemi çaldı. Görevliler, M.K.U.'nun yanına gelerek doktor olup, olmadığını kontrol etti. 'Gündüz başka bir doktor arkadaşıma muayene oldum. O sırada önlükler karıştı. Ben anestezi doktoruyum' diyen M.K.U., başka bir önlük talep etti. Bunun üzerine yapılan kontrolde M.K.U.'nun doktor olmadığı anlaşılınca yakalanıp, polise teslim edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K.U., polis merkezine götürüldü. M.K.U., buradaki ifadesinde, "Hastaneye gelip boş odadan önlük alıp, muayene oldum. Gece de doktorluğu merak ettiğim için hastaneye geri geldim. Kadın doğum servisine giriş yapmak isterken önlükteki alarm çaldı. Görevliler yanıma geldi, doktor olmadığım ortaya çıktı" dedi.

M.K.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-12-13 11:19:39



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