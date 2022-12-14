Mersin merkezli 14 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 88 gözaltı kararı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



50 GÖZALTI

Mersin merkezli 14 ilde, kendilerini 'kripto para borsası yatırım uzmanı' olarak tanıtıp, hack'ledikleri sosyal medya hesapları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 88 kişiden 50'si, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-12-14 10:34:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.