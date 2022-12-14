Mersin'de kara yolunda kavgaya karışan 13 şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de kara yolunda kavgaya karışan 13 şüpheli yakalandı

DHA

Mersin'de kara yolunda kavgaya karışan 13 şüpheli yakalandı


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de D-400 kara yolu üzerinde kavga edip otomobillerle birbirlerini kovaladıkları belirlenen 13 kişi yakalandı.
Merkez Akdeniz ilçesi D-400 kara yolu Bekirde kavşağında kalabalık grubun kavga ettiği ve araçlarla birbirlerini kovaladıkları ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karışan şüphelilerin kullandığı 3 otomobili tespit etti. Otomobilleri durduran polis, içlerindeki 13 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, çok sayıda mermi ve kesici alet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.A. ve F.K. tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN
2022-12-14 10:36:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin merkezli 14 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 88 gözaltı kararı (2)
YEREL HABERLER Mersin merkezli 14 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: ...
Mersin'de PKK operasyonu; HDP'li ilçe yöneticileri dahil 9 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK operasyonu; HDP'li ilçe yöneticileri ...
Mersin'de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla ...
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 ...
Mersin merkezli 14 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu; 88 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 14 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu; ...
GÜNCELLEME - Mersin merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 50 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin merkezli nitelikli dolandırıcılık ...
Mersin merkezli 88 dolandırıcılık şüphelisine yönelik operasyon
YEREL HABERLER Mersin merkezli 88 dolandırıcılık şüphelisine yönelik ...
Tarsus İdman Yurdu başkanlığına Murat Gül seçildi
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu başkanlığına Murat Gül seçildi
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE OTOMOTİV SERVİSİNDE YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE OTOMOTİV SERVİSİNDE ...
Mersin'de tamirhanede çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de tamirhanede çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de otomotiv servisinde yangın
YEREL HABERLER Mersin'de otomotiv servisinde yangın
Silifke'de Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı
YEREL HABERLER Silifke'de Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı
Mersin Valisi Pehlivan'dan Aziz Sancar Bilim Okulu'na ziyaret
YEREL HABERLER Mersin Valisi Pehlivan'dan Aziz Sancar Bilim Okulu'na ...
Mersin'de araştırma enstitüsündeki serada yetiştirilen papaya meyve verdi
YEREL HABERLER Mersin'de araştırma enstitüsündeki serada ...
(Görüntülü) &#039;ANESTEZİ DOKTORUYUM&#039; DİYEREK HASTANEYE GİRMEK İSTEYEN KİŞİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'ANESTEZİ DOKTORUYUM' DİYEREK ...
Akkuyu'da köprülü vincin montajına başlandı
YEREL HABERLER Akkuyu'da köprülü vincin montajına başlandı
Çaldığı doktor önlüğüyle hastaneye girerken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı doktor önlüğüyle hastaneye girerken yakalandı
Mersin'de "sahte doktor" güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de "sahte doktor" güvenlik görevlilerinin ...
Mersin'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Anamur'da şehitler dualarla anıldı
YEREL HABERLER Anamur'da şehitler dualarla anıldı
Mersin'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kardeşi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü, ...
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi mezarı başında ...
Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası'nda ilk etap tamamlandı
YEREL HABERLER Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası'nda ilk etap ...
Mersin'de 350 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 350 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.