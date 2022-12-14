Mersin'de kara yolunda kavgaya karışan 13 şüpheli yakalandı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de D-400 kara yolu üzerinde kavga edip otomobillerle birbirlerini kovaladıkları belirlenen 13 kişi yakalandı.

Merkez Akdeniz ilçesi D-400 kara yolu Bekirde kavşağında kalabalık grubun kavga ettiği ve araçlarla birbirlerini kovaladıkları ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karışan şüphelilerin kullandığı 3 otomobili tespit etti. Otomobilleri durduran polis, içlerindeki 13 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, çok sayıda mermi ve kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.A. ve F.K. tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2022-12-14 10:36:50



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