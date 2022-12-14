Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

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Mustafa ERCANSoner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, örgütün sözde lojistik ve mali yapılanması içinde 'sorumlu' düzeyde faaliyet yürüten ayrıca çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı olarak faaliyette bulunan 10 kişinin kimliğini belirledi. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama ve yakalama kararıyla sabah saatlerinde operasyon yaptı. Dron ve özel harekat destekli olarak 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda G.E., E.M., A.A., S.M.M.A., M.M.M.A., Y.İ., M.A. ve M.A., yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan M.A.A. ve M.A.R.'nin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-12-14 11:17:12



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