Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi - Spar Girona: 64-50

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Mustafa ERCAN Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Igor Mitrovski, Xhelal Mumini, Stylianos Simeonidis

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 5, Gamze Takmaz, Gökşen Fitik, Sinem Ataş, Gray 23, Holingsvorth, Hayes 17, Bonner 8, January, Grigalauskyte, Jones 11

SPAR GIRONA: Cornelius 3, Drammeh 4, Araujo 8, Flores, Murphy 4, Tolo 6, Parra 6, Etxarri 6, Gardner 7, Labuckiene 6

1´İNCİ PERİYOT: 25-13

İLK YARI: 37-27

3´ÜNCÜ PERİYOT: 52-34FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 6'ncı haftasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Spar Girona'yı 64-50 yendi.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-12-14 21:59:22



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