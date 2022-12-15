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Bakan Soylu, Mersin'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti: 131 gözaltı

DHA

Bakan Soylu, Mersin'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti: 131 gözaltı


Mustafa ERCANSoner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 131 şüpheli, gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümler, 941'den 270´e düştü. Bu, 3'te 1 düştüğü anlamına gelir. Bu bize yeterli mi? Hayır, değil. 1 evladımızı bile bu illete kaptıramayız" dedi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 28'incisi, Mersin'de yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yönettiği operasyon sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. 4 aydır sürdürülen soruşturmanın Mersin ayağında 137 hedef olduğunu açıklayan Bakan Soylu, "Bu 137 kişinin 131'i, sabah 05.15'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmıştır. 1960 polis arkadaşımız bu operasyona katıldı. Helikopter, İHA, dronlar ve 18 narkotik dedektör köpek olmak üzere özel harekat unsurlarımızla başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. 131 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alınması vesilesiyle başta Mersin Emniyet Müdürlüğü'müzü, narkotik ekiplerimizi ve ekiplerimize yardımcı olan tüm arkadaşlarımızı, bu koordinasyonu sağlayan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'mızı, aynı zamanda bugün birlikte olduğumuz emniyet genel müdürümüz, valimiz, il emniyet müdürümüz, emniyet genel müdür yardımcımız ve burada bulunan il jandarma komutanımız ve sahil güvenlik komutanımız; her birine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
'1 EVLADIMIZI BİLE BU İLLETE KAPTIRAMAYIZ'
Uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız ve kararlı yürütüldüğünü belirten Bakan Soylu, "15 Temmuz'da cezaevlerinde uyuşturucudan 36 bin civarında yatan suçlu vardı. Terörle ve diğer suç unsurlarıyla yaptığı mücadele gibi uyuşturucu ile aynı mücadeleyi devam ettiriyoruz. Şu anda 36 bin sayısı, 120 bin 800'e çıktı. Hem uyuşturucunun organizatörlüğünü hem imal ve ticaretini yapanlar ve diğer uyuşturucu suçuna bulaşanlarla ilgili yargımızla kolluk kuvvetlerimizle hep birlikte el birliği ile bir mücadele ortaya konulmaktadır" dedi.
Türkiye'nin birçok noktasında 'Narko Alan' projesinin uygulandığını kaydeden Bakan Soylu, "Bundan da sonuç aldığımızı ifade ediyoruz. Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümler 941'den 270´e düştü. Bu, 3'te 1 düştüğü anlamına gelir. Bu bize yeterli mi? Hayır, değil. 1 evladımızı bile bu illete kaptıramayız. Vatandaşımız, bize itimat etsin. Bu uyuşturucunun kullanıldığı önemli alanlardan birisi de metruk binalar. 120 bin metruk bina tespit ettik ve 120 bin metruk binanın 89 binini yıktık. Geri kalan 17 binini ise rehabilite ettik. Yaklaşık 15 bin civarında bina kaldı. Bir rakamı daha paylaşmak isterim; metruk binalarda uyuşturucu kullanım oranı 3 yıl önce yüzde 30 civarındaydı, şimdi yüzde 20 civarına düştü. Attığımız her adım, ortaya koyduğumuz her politika, bizi uyuşturucu ile mücadelede başarıya doğru götürüyor. Milletimizle el birliğiyle bunu başaracağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-12-15 09:25:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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