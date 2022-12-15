Bakan Soylu, Mersin'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti: 131 gözaltı (2)

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YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Mersin'de 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 104 kilo 243 gram eroin, 49 kilo 123 gram kokain, 170 kilo 162 gram esrar, 20 bin 219 ecstasy hap, 29 bin 342 sentetik hap, 12 bin 350 captagon hap, 5 kilo 863 gram metamfetamin, 3 kilo 437 gram sentetik kannabinoid, 467 kök kenevir bitkisi, 86 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-12-15 09:37:31



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