Motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 4 yıl 2 ay hapis



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Toroslar ilçesinde, hafif ticari aracıyla çarptığı motosikletteki Halil Ata (34) ve Kemal Yılmaz'ın (30) ölümüne neden olan Ahmet Hakan Tıraş (20), iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tıraş, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Kaza, 10 Temmuz'da Çopurlu mevkisinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkan Ahmet Hakan Tıraş yönetimindeki 05 LP 033 plakalı hafif ticari araç, Halil Ata idaresindeki 34 YS 1499 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Halil Ata ile arkasında oturan arkadaşı Kemal Yılmaz, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ahmet Hakan Tıraş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ailelerin avukatları aracılığıyla itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Ahmet Hakan Tıraş, bir kez daha serbest bırakıldı. İkinci itiraz sonrası Tıraş hakkında bu kez yakalama kararı çıkarıldı. 3'üncü kez yakalanan Tıraş, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Tutuklu sanık Ahmet Hakan Tıraş hakkında, Mersin 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Tıraş'ın kural ihlali yaparak kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu vurgulandı. Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Tıraş, hayatını kaybeden Ata ve Yılmaz'ın aileleri ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme savcısı mütalaasında sanık Tıraş'ın 'Taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya katılmayan müşteki avukatları ise sanığın 'olası kastla adam öldürme suçundan' cezalandırılmasını talep etti.

'OKULUMU ÖZLEDİM'

Duruşmada son sözü sorulan sanık Tıraş, "Yola çıkmadan yolu kontrol ettiğime eminim. Ben de bu olayın yaşanmasını istemezdim, üzgünüm. Hala etkisindeyim, geceleri bile uyuyamıyorum. Okuluma ve aileme kavuşmak istiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Kazada hayatını kaybeden Halil Ata ve Kemal Yılmaz´ın aileleri sanığın en ağır cezayı almalarını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, kararını açıklamak için ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Tıraş'a 5 yıl hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulanarak cezası 4 yıl 2 aya düşürülen ve tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurulan Tıraş, tahliye edildi.

KARARIN ARDINDAN SALONDA ARBEDE YAŞANDI

Mahkemenin tahliye kararının ardından duruşma salonunda kısa süreli gerginlik yaşandı. Araya giren polis ekipleri, gerginliği yatıştırdı.

İTİRAZ EDECEKLER

Yılmaz ailesinin avukatı Şahin Yıldız, sanık Ahmet Hakan Tıraş'a verilen cezayı yetersiz bulduklarını belirtti. Gerekçeli kararı beklediklerini kaydeden Yıldız, bugün karara itiraz edeceklerini söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-12-15 12:03:46



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