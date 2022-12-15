Kamyon, mahalle girişindeki tabelayı yerinden söktü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyon, mahalle girişindeki tabelayı yerinden söktü

DHA

Kamyon, mahalle girişindeki tabelayı yerinden söktü


Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde, odun yüklü kamyonun takıldığı, mahalle girişindeki 'Kefeli Mahallesi'ne hoşgeldiniz' yazılı tabela, yerinden söküldü. 
İlçeye bağlı Kefeli Mahallesi´nde plakası öğrenilemeyen odun yüklü kamyon, mahalle girişinde bulunan, iki ayaklı giriş tabelasına takıldı. Şoför, 'Kefeli Mahallesi'ne hoşgeldiniz' yazılı tabelayı söktüğünü, karşı yöne geçtiğinde fark etti. Köprüyü geçtikten sonra hafif geri manevra yapan şoför, tabelayı da karşı yöne bırakarak yoluna devam etti. Bu anlar ise mahalle girişinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-12-15 15:43:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silifke'de zabıta ekipleri denetim yaptı
YEREL HABERLER Silifke'de zabıta ekipleri denetim yaptı
Mersin Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Mersin Ticaret Borsası
Motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 4 yıl 2 ay hapis
YEREL HABERLER Motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye ...
Mersin'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasının sanığına 4 yıl 2 ay hapis
YEREL HABERLER Mersin'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasının sanığına ...
Bakan Soylu, Mersin'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti: 131 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Mersin'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu ...
(Görüntülü)BAKAN SOYLU, MERSİN&#039;DE &#039;KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU&#039;NU YÖNETTİ 131 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN SOYLU, MERSİN'DE 'KÖKÜNÜ ...
Bakan Soylu, Mersin'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti: 131 gözaltı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Mersin'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu ...
(Görüntülü)Bakanı Soylu: Kökünü Kurutma Operasyonu&#039;nda 137 kişiden 131&#039;i gözaltına alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Bakanı Soylu: Kökünü Kurutma ...
Mersin'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda uyuşturucu ...
İçişleri Bakanı Soylu Mersin'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu Mersin'de "Kökünü Kurutma ...
Flash!
YEREL HABERLER Flash!
Flash!
YEREL HABERLER Flash!
CANLI YAYIN
YEREL HABERLER CANLI YAYIN
Mersin’de avda kaybolan kişi 6 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Mersin’de avda kaybolan kişi 6 saat sonra bulundu
Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi - Spar Girona: 64-50
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi ...
Anamur'da taşkın ihtimaline karşı önlem alındı
YEREL HABERLER Anamur'da taşkın ihtimaline karşı önlem alındı
GÜNCELLEME 2 - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik ...
(Görüntülü) MERSİN - İŞ MAKİNESİNİN AÇAMADIĞI ATIK SU BORUSUNU, MAHALLE MUHTARI ELLERİYLE AÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN - İŞ MAKİNESİNİN AÇAMADIĞI ATIK ...
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
YEREL HABERLER Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Mersin'de çöken balkondaki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de çöken balkondaki kişi yaralandı
İş makinesinin açamadığı atık su borusunu, mahalle muhtarı elleriyle açtı
YEREL HABERLER İş makinesinin açamadığı atık su borusunu, mahalle ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE PKK OPERASYONU; HDP&#039;Lİ İLÇE YÖNETİCİLERİ DAHİL 9 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE PKK OPERASYONU; ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE DEAŞ OPERASYONU 8 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU 8 GÖZALTI
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE KARA YOLUNDA KAVGAYA KARIŞAN 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE KARA YOLUNDA KAVGAYA ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.