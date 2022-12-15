Kamyon, mahalle girişindeki tabelayı yerinden söktü

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde, odun yüklü kamyonun takıldığı, mahalle girişindeki 'Kefeli Mahallesi'ne hoşgeldiniz' yazılı tabela, yerinden söküldü.

İlçeye bağlı Kefeli Mahallesi´nde plakası öğrenilemeyen odun yüklü kamyon, mahalle girişinde bulunan, iki ayaklı giriş tabelasına takıldı. Şoför, 'Kefeli Mahallesi'ne hoşgeldiniz' yazılı tabelayı söktüğünü, karşı yöne geçtiğinde fark etti. Köprüyü geçtikten sonra hafif geri manevra yapan şoför, tabelayı da karşı yöne bırakarak yoluna devam etti. Bu anlar ise mahalle girişinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-12-15 15:43:09



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