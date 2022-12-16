Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 3 ilde, aralarında FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması içinde faaliyet gösterenlerin de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenenlerin de bulunduğu 15 kişinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için çalışma başlattı. Mersin, Adana ve Antalya'da tespit edilen adreslere, şafak vakti, 100 polisin katılımıyla dron destekli operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürdürülüyor.

YENİ FİNANS KAYNAĞI; MARKET HEDİYE KARTLARI

Öte yandan operasyonda, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında sözde finansal sorumlu olarak yer aldığı tespit edilen M.Y.'nin aracında, üyelerin örgütten kopuşunu önlemek ve aidiyet duygusunu artırmak amacıyla dağıtıldığı değerlendirilen 5 bin TL ve 16 market hediye kartı ele geçirildi. Yapılan çalışmada, örgütün kendi mensuplarına finansal yardım sağlama yönteminde değişikliğe gittiği ve market hediye kartları üzerinden finans sağladığı belirlendi.

Ayrıca şüpheliler arasında 'askeri mahrem yapılanma'da faaliyet gösteren kişiler de bulunurken, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü telefon ve büfe hatlarından ardışık aranma kayıtlarının olduğu ve diğer örgüt mensuplarının 'ByLock' yazışmalarında isimlerinin anıldığı belirlendi. Şüphelilerin, daha önce gözaltına alınan itirafçı kişilerin ifadelerinde isimlerinin geçtiği, örgüte ait olan ve yapıya eleman devşirmek için kullanılan 'ışık evleri'nde kaldığı, örgüt sorumlularıyla irtibat kayıtlarının bulunduğu kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-12-16 10:35:39



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