Özel halk otobüsünün çarptığı kadın, toprağa verildi

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı Ayşe Yıldırım (33), toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tozkoparan Zahit Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 33 C 5026 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Musavat ile kızı Ayşe Yıldırım'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otobüsün altında kalan Ayşe Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanede tedaviye alınan Musavat Yıldırım´ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOBÜSÜ TAŞLADILAR

Kaza sonrası bölgede toplanan kalabalık, otobüsü taşladı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile öfkeli kalabalık dağıtılırken, halk otobüsünün şoförü Y.K. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K., adliyeye sevk edildi. Y.K.'nın ifadesinde, süratli gitmediğini, havanın karanlık olması nedeniyle karşıya geçmeye çalışan annekızı fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Ayşe Yıldırım ise Tarsus Şehir Mezarlığı´nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-12-16 15:04:28



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