Mersin'deki 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 97 tutuklama

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 131 şüpheliden 97'si tutuklandı.

Kentte 'torbacı' denilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 131 şüpheli, gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 104 kilo 243 gram eroin, 49 kilo 123 gram kokain, 170 kilo 162 gram esrar, 20 bin 219 ecstasy hap, 29 bin 342 sentetik hap, 12 bin 350 captagon hap, 5 kilo 863 gram metamfetamin, 3 kilo 437 gram sentetik kannabinoid, 467 kök kenevir bitkisi ve 86 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 97´si, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; 34'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-12-17 10:18:04



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