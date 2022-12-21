Göksu Nehri'ni kirleten 2 fabrikaya 3 milyon 73 bin lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göksu Nehri'ni kirleten 2 fabrikaya 3 milyon 73 bin lira ceza

DHA

Göksu Nehri'ni kirleten 2 fabrikaya 3 milyon 73 bin lira ceza


Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Mersin'de Göksu Nehri'ni kirlettiği tespit edilen 2 pirina işleme tesisine faaliyeti durdurma ve 3 milyon 73 bin lira idari para cezası verildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'nin denize dökülen kısmında su renginin siyaha döndüğü ihbarlarıyla harekete geçti. Nehirde inceleme yapılması için bölgeye çevre denetim ekipleri sevk edildi. Göksu Nehri'nin geçtiği Mut ve Silifke ilçelerinde, su kirliliğine neden olabilecek tesislerin tamamında gece saatleri de dahil olmak üzere aralıksız denetim yapıldı. Denetimlerde, atıklarını çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı bertaraf ederek Göksu Nehri'ni kirleten 2 pirina işleme tesisi tespit edildi.
ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mersin Göksu Nehri'ndeki renk değişimi ihbarı üzerine ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. İnceleme sonucunda Göksu Nehri´ni kirlettiği tespit edilen 2 pirina işleme tesisine; faaliyeti durdurma ile 3 milyon 73 bin TL idari para cezası uyguladık. Adli süreç başlattık" ifadelerine yer verildi.
Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Mut ilçesi sınırlarında 23 zeytinyağı üretim fabrikası ile 2 pirina işleme tesisinin, Silifke ilçesinde ise 8 zeytinyağı üretim fabrikası ile 1 pirina işleme tesisinin bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, denetimlerle ilgili bilgiler verilerek şu ifadelere yer verildi:
"Göksu Nehri'nin renginin karasu deşarjından değişmesi ve buna bağlı koku oluşumu söz konusu olması nedeniyle müdürlüğümüzce denetimler gerçekleştirildi. Yapılan rutin denetimler sırasında Göksu Nehri'ne karasu deşarjı yaptığı tespit edilen 1 adet işletmeye 25 Kasım 2022 tarihinde müdürlüğümüzce 2872 sayıl Çevre Kanunu'nca 131 bin 516 TL idari para cezası uygulanmıştır. 18-20 ve 21 Aralık 2022 tarihlerinde bölgede bulunan tesislere yönelik gece ve gündüz saatlerinde denetim faaliyetleri gerçekleştirildi. Çevre Kanunu´na muhalefet eden 1'i önceden tespit edilen 2 adet işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu'nca toplam 2 milyon 941 bin 920 TL idari para cezası uygulandı. Toplam uygulanan idari para cezası 3 milyon 73 bin 436 TL oldu. Bu tesislerin faaliyetleri Çevre Kanunu kapsamında gerekli önlem ve izinler alınıncaya kadar durdurulmuştur. Aynı zamanda bu işletmelerin yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunularak adli süreç başlatılmıştır. Bölgede bulunan ve atık su (zeytin karasuyu) oluşturan tesislere yönelik denetim faaliyetleri devam etmektedir." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR
2022-12-21 15:57:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de bir kamyonda 14 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de bir kamyonda 14 bin litre karışımlı ...
Mersin 8. Narenciye Festivali'nin kapanış toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mersin 8. Narenciye Festivali'nin kapanış toplantısı ...
(Görüntülü) ERDEMLİ&#039;DE &#039;LAMAS&#039; CİNSİ LİMONUN HASADINA BAŞLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERDEMLİ'DE 'LAMAS' CİNSİ ...
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, muaythai sporcularını ödüllendirdi
YEREL HABERLER Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, muaythai ...
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'dan, Sümerelog Çığ'a ziyaret
YEREL HABERLER Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'dan, Sümerelog Çığ'a ...
Şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun adı Mersin'de kütüphanede yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun adı Mersin'de ...
Mersin'de meslek lisesinde "Şehitler Kütüphanesi" oluşturuldu
YEREL HABERLER Mersin'de meslek lisesinde "Şehitler Kütüphanesi" ...
Çamlıyayla'da motosiklet ve bisiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı
YEREL HABERLER Çamlıyayla'da motosiklet ve bisiklet sürücülerine ...
(Görüntülü) TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA GÖZALTI
(Görüntülü)40 YILDIR ORMANDA YAŞAYAN ÇİFTÇİN 4 KÖPEĞİ AYNI ANDA KAYBOLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)40 YILDIR ORMANDA YAŞAYAN ÇİFTÇİN 4 KÖPEĞİ ...
(Görüntülü)KUŞ CENNETİNDEN GEÇİP DENİZE DÖKÜLEN GÖKSU NEHRİ&#039;NDE SU SİYAHA DÖNDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KUŞ CENNETİNDEN GEÇİP DENİZE DÖKÜLEN GÖKSU ...
Tarsus'taki Melik Tahir Camisi'nde restorasyona başlandı
YEREL HABERLER Tarsus'taki Melik Tahir Camisi'nde restorasyona ...
Mersin'de tescilli Lamas limonunda hasat başladı
YEREL HABERLER Mersin'de tescilli Lamas limonunda hasat başladı
Kuş cennetinden geçip denize dökülen Göksu Nehri'nde su siyaha döndü
YEREL HABERLER Kuş cennetinden geçip denize dökülen Göksu Nehri'nde ...
Mersin'de 69,5 litre sahte içki ile 12 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 69,5 litre sahte içki ile 12 litre kaçak ...
Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 ...
Çiftçinin yeni umudu 'zerdeçal' yüzleri güldürüyor
YEREL HABERLER Çiftçinin yeni umudu 'zerdeçal' yüzleri güldürüyor
(Görüntülü)ÇİFTÇİNİN YENİ UMUDU &#039;ZERDEÇAL&#039; YÜZ GÜLDÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇİFTÇİNİN YENİ UMUDU 'ZERDEÇAL' ...
Mersin Üniversitesinde "Milli Teknoloji Hamlesi Paneli" düzenlendi
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesinde "Milli Teknoloji Hamlesi ...
(Görüntülü)SÜMERELOG VE TARİHÇİ ÇIĞ ÇAM SÜSLEME TÜRK GELENEĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)SÜMERELOG VE TARİHÇİ ÇIĞ ÇAM SÜSLEME TÜRK ...
Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.