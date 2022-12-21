Nöbette kalp krizi geçiren doktor, son yolculuğuna uğurlandı

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de görev başında kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden doktor Hakan Palamut (42), toprağa verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli doktor Hakan Palamut, dün sabah nöbet sırasında rahatsızlandı. Mesai arkadaşlarının ilk müdahalesini yaptığı Palamut, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Palamut, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Palamut için bugün Akdeniz ilçesi Aker Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Doktor Palamut, Şehir Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-12-21 17:01:19



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