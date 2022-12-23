'Sembol ağacı kuruttular' iddiasına 4'er yıla kadar hapis talebi



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Yenişehir ilçesindeki yarım asırlık ağacın matkapla delinip, içine asit türevi sıvı enjekte edilerek kurutulmasına ilişkin davada mütalaa veren savcı, tutuksuz 3 sanık için 'nitelikli kamu malına zarar verme' suçundan 4'er yıla kadar hapis istedi.

Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacı, kök noktasından matkapla 9 delik açılıp, içine asit türevi sıvı enjekte edilerek kurutuldu. İhbarla çalışma başlatan polis, bölgedeki kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Ağaca 29 Haziran günü saat 03.00 sıralarında sıvı enjekte eden kişilerin kullandığı 34 DKC 222 plakalı aracın, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce kiralandığı belirlendi. Aracı kullanan belediye çalışanı Yusuf Soyak, gözaltına alındı. Soyak, beraberindeki kişinin, Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır olduğunu, talimatın da Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek'ten geldiğini iddia etti.

3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL ŞARTI

Yusuf Soyak'ın ifadesinin ardından Oğuzhan Çakır ile Salim Serdar Gökçek de gözaltına alındı. İşlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakıma alınan ağaç ise zamanla yeniden yeşerdi. Soruşturmanın ardından 3 şüpheli hakkında 'nitelikli kamu malına zarar verme' suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2'NCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Mersin 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına tutuksuz sanıklar ile avukat katıldı. Duruşmada savunma yapan Salim Serdar Gökçek, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Gökçek, olayın siyasi kurgu olduğunu, kimseye ağacı kurutma gibi bir talimat vermediğini öne sürdü. Duruşmada mütalaa veren savcı, ağaçtaki renk değişiminin bilinmeyen kimyasal maddenin dökülmesi sonucu meydana gelebileceğini belirtti. Savcı da iddianameye iştirak ederek, sanıklara 'nitelikli kamu malına zarar verme' suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-12-23 11:45:49



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