1,3 ton kokain davasında baba ile oğluna hapis cezası

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MERSİN, (DHA)-MERSİN'de Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilo kokain ele geçirilmesine ilişkin açılan davada, Nimet Şimşek (57) 30 yıl, oğlu Bedirhan Şimşek (33) ise 27,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İl Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 16 Haziran'da Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirdi. Soruşturma kapsamında muz ithalatını yapan şirketin sahibi Nimet Şimşek, oğulları H.İ.Ş. ile Bedirhan Şimşek, firma temsilcisi M.S. (47), çalışanlar R.S. (28) ve E.Ş. (53) hakkında 'uyuşturucu ithal etme' suçundan 45'er yıldan 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle Mersin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasında; Nimet Şimşek 'uyuşturucu ithal etme' suçundan 30 yıl, oğlu Bedirhan Şimşek ise 27 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 2 sanığın tutukluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar H.İ.Ş., M.S., R.S. ve E.Ş. ise beraat kararı verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-12-23 11:49:48



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