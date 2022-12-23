Sobadan zehirlenen karı- kocayı ölüm ayırdı

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Erol (68) yaşamını yitirdi, eşi Adiye Ertaş (64) ise hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'nde oturan Erol ve Adile Ertaş'tan 1 gündür haber alamayan komşuları, bugün akşam saatlerinde kontrol etmek için evlerine gitti. Eve girdiklerinde çifti hareketsiz halde yatarken bulan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Erol Ertaş´ın hayatının kaybettiğini belirlerken, eşi Adile Ertaş´ı ise ambulans ile hastaneye kaldırdı. Evde yapılan ilk incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirledi. Erol Ertaş´ın cansız bedeni, polisin evde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-12-23 21:11:50



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