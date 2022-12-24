Cami tuvaletine giren hırsız kasadaki paraları aldı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de Ulu Cami´nin altında bulunan umumi tuvaletin kapalı olan kepenginin altından giren kişi, kasadaki paraları alıp, yanındaki kişiyle birlikte kaçtı.

Akdeniz ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişi, saat 01.30 sıralarında Ulu Cami'nin yanına geldi. 2 şüpheli, caminin alt tarafındaki umumi tuvalete yöneldi. Şüphelilerden biri tuvaletin kapalı olan kepengini kaldırırken, diğeri sürünerek içeri girdi. Cep telefonunun ışığını açıp kasaya yönelen şüpheli, yaklaşık 2 bin TL'yi aldı. Şüpheliler paraları aldıktan sonra geldikleri yerden çıkıp kaçtı. Hırsızlık ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şikayet üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-12-24 10:53:04



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