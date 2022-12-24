

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDITaylan ERGÜN / İSTANBUL DHA ARNAVUTKÖY'de aynı yönle ilerleyen araca çarptıktan sonra refüjü aşarak karşı yöne geçen hafif ticari araç bir otomobilin üzerine uçtu. 4 kişinin yaralandığı feci kaza otomobilin içindeki kameraya yansıdı.

Arnavutköy Sultangazi yolundaki kaza saat 12.30'da meydana geldi.

Sultangazi yönünde makas atarak ilerlediği öne sürülen hafif ticari araç, başka ticari bir araca çarptıktan sonra refüjü aşarak karşı yönden gelen otomobilin üzerine uçtu. Kazada iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırılırken kaza anı, otomobilin araç kamerası ve bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sultangazi yönünde ilerleyen hafif ticari aracın makas atarak ilerlerken önce bir ticari araca çarptığı sonrasında ise karşı şeritte seyir halinde olan bir otomobilin üzerine uçtuğu görülüyorGörüntü Dökümü:

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Kaza yerinden görüntüler

Kaza sonrası yaşananlar

İtfaiye, sağlık polis ekipleri

Kaza anı araç kamerası ve güvenlik kamerası

Diğer görüntüler

DHA-Gündem Türkiye-Mersin

2022-12-24 17:50:44



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