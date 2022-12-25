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MERSİN´de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan kilisedeki ayini Peder İspir Coşkun Teymur yönetti. Teymur, Hıristiyan vatandaşlarla dua ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti. Kilisedeki ayin sonunda katılımcılar, birbirlGörüntü Dökümü

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-Ortodoks kilisesi

-Ayine katılan vatandaşlar

-Noel AyiniHaber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-12-25 00:38:23



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