Siyaha bürünen Göksu Nehri, tesislerin faaliyeti durunca eski haline döndü



Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN´de suyu siyah renge bürünen ve kokusuyla tedirginliğe yok açan Göksu Nehri, nehri kirleten tesislere faaliyet durdurma cezası verilmesinin ardından eski haline dönüyor.

Silifke ilçesinden geçip denize dökülen Göksu Nehri, yaklaşık 1 ay boyunca, zaman zaman siyah akarken son günlerde ise kötü koku yaymaya başladı. Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan ve dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan Göksu Deltası Kuş Cenneti'nin içinden geçip, denize dökülen Göksu Nehri´ndeki kirliliğin nedeninin tespit edilip, önlem alınması için yetkililere çağrı yapıldı.

2 TESİSİN FAAİLİYETİ DURDURULDU

Bunun üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgedeki tesislere yönelik denetim yaptı. Denetim sonucu, nehri kirlettiği tespit edilen 2 pirina işleme tesisine faaliyeti durdurma ve 3 milyon 73 bin lira idari para cezası verildi. Göksu Nehri, kirliliğe neden tesislerin faaliyetini durdurmasının ardından eski haline dönmeye başladı. Nehrin siyah suyu, yerini berrak suya bırakırken, oluşan kirlilik de kayboldu.

'UMARIM DERS ALIRLAR'

Göksu Nehri´nin eski haline dönmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten ilçe sakini Sevil Özdemir, "Göksu Nehri´nde meydana gelen kirlilik bizi korkuttu ama şimdi eski haline dönüyor. Önlem alan yetkililere teşekkür ediyoruz. Umarım nehri kirletenler ders alır, bir daha böyle bir şey yapmaz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR

2022-12-26 10:05:32



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