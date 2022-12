`Geleceğin Kasparovları´ şampiyonluk için yarıştı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-SON yıllarda satrançta Dünya ve Avrupa şampiyonluklarına imza atan Mersin´de geleceğin Kasparovları, şampiyonluk için mücadele etti. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom iş birliği ile ilk kez düzenlenen "ROSATOM Mersin Bölge Satranç Turnuvası"nda yaşları 6 ila 12 arasında değişen yaklaşık 800 sporcu hamle yaptı. Mersin merkez, Tarsus, Silifke, Bozyazı, Erdemli ve Aydıncık´ta yapılan eleme turlarını başarıyla geçen 36 sporcu, "ROSATOM Bölgesel Satranç Turnuvası"nın Gülnar´da düzenlenen finalinde yarıştı. Heyecanlı ve renkli görüntülere sahne olan finalde 8 Yaş ve Altı Kategorisi´nde şampiyonluğa Mersin'den Mert Şahin ulaşırken, ikinci Tarsus'tan Kaan Ege Kaya ve üçüncü ise Mersin'den Miraç Karakurt oldu. 12 Yaş ve Altı Kategorisi´nde Tarsus'tan Kayra Tamer Şen şampiyon olurken, Silifke'den Yusuf Timuçin Şeyhanlı ikinci ve Mersin'den Ilgın Deniz Eroğlu da üçüncü oldu. Finalde düzenlenen törene Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Akkuyu Nükleer A.Ş İnşaat Müdür Yardımcısı Dmitry Romanets, TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, TSF Asbaşkanı Ömer Asım Ötegen, Mersin Satranç İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan ve Kadın Büyükusta (WGM) Kübra Öztürk Örenli katıldı. Rosatom tarafından dereceye girenlere çeşitli ödüller ve hediyeler verilirken, finallerde yarışan en küçük sporcu Tarsuslu Deniz Yaramış´a da `Akkuyu Nükleer Özel Ödülü´ verildi. Turnuva kapsamında sporculara 150 satranç takımı ve 75 satranç saati dağıtıldı. SATRANCIN YAYGINLAŞMASINA DESTEK OLACAĞIZAkkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Müdür Yardımcısı Dmitry Romanets, konuşmasında Mersinlilerin turnuvaya gösterdiği ilgiden çok mutlu olduklarını belirterek, "Rusya satrançta dünyanın en güçlü ülkelerinden biridir. Birçok Rus satranç ustası satranç oyuncuları için rol modeldir. Ancak nükleer sektördeki 75 yılı aşkın deneyimimizle nükleer teknolojilerde de en güçlü ülkeyiz. Bugün bu iki önemli alanın birlikteliğine tanıklık etmekten mutluluk duyduk. Bu turnuva ile Mersin halkının ve özellikle genç neslin bu sporu ne kadar sevdiğini gördük. Satrancın bu kentte daha da yaygınlaşmasına ve yeni şampiyonların çıkmasına destek olmak istiyoruz. İlimizde inşa etmekte olduğumuz Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS, hem bölgenin hem de ülkenin kalkınması için büyük yatırımlar yapmaktır ve bugün düzenlenen turnuva da bunun en güzel örneğidir" dedi.ROSATOM ARTIK TÜRK SATRANÇ AİLESİNİN BİR ÜYESİTSF Başkanı Gülkız Tulay ise törende sporculara ve katılımcılara bir video mesaj ile seslenerek şunları söyledi: "Dünyanın en güçlü teknoloji liderlerinden biri olan Rosatom ile Mersin'de anlamlı bir iş birliğine imza atmaktan mutluyuz. Satranç deyince akla ilk gelen ülkelerden biridir Rusya. Ne mutlu ki artık satranç deyince akla gelen ülkelerden biri de Türkiye. Rosatom da artık Türk satranç ailesinin bir üyesi. Rosatom'la başlattığımız bu yol arkadaşlığının satrançta iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğine, yeni projelere evrileceğine inanıyorum. Çok geniş katılımla yapılan bu şampiyonada, müthiş bir mücadele sergileyerek dereceye giren tüm sporcularımızı da yürekten kutluyorum. Satranç için atılan her adım, verilen her destek, geleceğimiz için çok kıymetli. Bu spora yapılan yatırımı, bu ülkenin geleceğine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz."TSF Mersin İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan da Rosatom'un verdiği desteğin bu bölgede yaşayanlar için oldukça anlamlı ve gurur verici olduğunu kaydederek, "Mersin Satranç Ailesi olarak Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş yetkililerine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.ROSATOM´UN DESTEĞİ ÇOK ANLAMLITurnuvanın özel konuğu WGM Kübra Öztürk Örenli, küçük sporcularla yaptığı renkli söyleşide şunları kaydetti: "Ben satranç sporuna başladığımda imkansızlıklar içinde mücadele vermek zorunda kaldım. Benim yolculuğumda evimin önünde açılan satranç merkezi dönüm noktası oldu. Merkez bana ücretsiz bir şekilde satranç eğitimi verdi ve şampiyonalara katılmamı destekledi. Her spor branşında olduğu gibi satrançta da sponsorlar çok önemli. Mersinlilerin Rus ekolünü temsil eden Rosatom gibi çok önemli bir destekçisi var. Böyle bir şampiyonanın düzenlenmesi, satranç takımı, saati gibi her ilçeye materyal desteğinin verilmesi Mersin satrancı için çok anlamlı. Mersinli sporculara şimdi daha çok çalışmak, daha çok turnuvalara katılmak kalıyor. Rosatom'un desteği ile Mersin'de satranç çok farklı noktalara ulaşacağını, Mersin'den usta sporcularımızın Türk satranç tarihinde yer alacağına eminim."AİLE BOYU SATRANÇTurnuvada birbirinden ilginç hikayeler de ortaya çıktı. 10 yıllık evli Funda-Kemal Korkmaz çiftinin 9 yaşındaki İpek ve Buket adlı ikizleri ve 7 yaşındaki kızları Arya tam bir satranç tutkunu. Çocuklarının gelişimi için evlerine televizyon sokmayan ailede, boş zamanlarda satranç oynanıyor. Anne Funda Korkmaz, dayılarının çocuklarına öğrettiği satrancın hayatlarını değiştirdiğini vurgulayarak, "Bu serüven yaşadığımız ilçede satranç temsilciliğinin kurulması ve turnuvaların düzenlenmesi ile gelişti. Fakat satranca başlatmamdaki amacım, çocuklarımı teknolojiden biraz uzaklaştırmak, beyin gelişmelerini sağlamaktı. Dolayısıyla satrancın daha sağlıklı bir aktive olduğunu düşünüyorum. Çocuklarım satranca başlaması ile bakış açıları, yorumlamaları ve vakitlerini daha kaliteli geçirmeyi öğrendiler. Yenmeyi, yenilmeye, yenilgiyi kabul etmek gibi heyecanlar yaşıyorlar. O yönden önemli bir etken oldu. Bu nedenle de satrancı seçtik. Çocuklarım istedikleri sürece destek olacağız. Çünkü bu onlarını gelişimi açısından da önemli" dedi. Baba Kemal Korkmaz ise satrancın çocuklarının gelişimine büyük bir katkı verdiğini dile getirerek, her zaman için çocuklarına destek olacaklarını dile getirdi.İkizlerden İpek Korkmaz, satrancın güzel ve eğlenceli bir spor olduğunu, kardeşleri ile sık sık oynadığını ifade ederek, "Satranç taktik verdiğini gibi gelişimi mi daha iyi sağlıyor. Düşünmeyi geliştiriyor. Bu da büyük gelişimime büyük bir katkı veriyor" diye konuştu. Buket ise satrancın bir mantık oyunu olduğuna işaret ederek, "Mantıkla ilerlediğimiz için daha iyi başarılar elde ederek, ilerleye biliyoruz. Bu nedenle de satranç benim için çok güzel bir oyun. Hedefim satrancı daha iyi oynayıp, daha iyi yerlere gitmektir. Aile içinde oynadığımız için biri oynamak istemese diğeri ile oynayabiliyorum. Okulda da daha mantıklı hareket etmemi, sorunları daha hızlı çözmemi sağlıyor. Bu nedenle de satrançtan büyük bir keyif alıyoruz."dedi.7 yaşındaki evin en küçüğü Arya da satrancı geliştirici, her yere taşınabilen bir spor olarak gördüğünü kaydederek, "Kendimi geliştirerek, ablamı, babamı ve dayımı yenmektir" ifadelerini kullandı.FİNALE KALANLARA AKKUYU SAHASI GEZDİRİLDİBu arada turnuvanın tamamlanmasının ardından finalde mücadele eden geleceğin Kasparovları ve aileleri Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatını gezdi. Tur sırasında minikler hayatlarına ilk kez gördükleri iş makineleri ile hatıra fotoğrafı çektirirken, minik sporcular itfaiyecilerin mini tatbikatına ise hayran kaldı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Mersin

2022-12-27 14:08:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.