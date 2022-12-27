`Geleceğin Kasparovları´ şampiyonluk için yarıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

`Geleceğin Kasparovları´ şampiyonluk için yarıştı

DHA

`Geleceğin Kasparovları´ şampiyonluk için yarıştı


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-SON yıllarda satrançta Dünya ve Avrupa şampiyonluklarına imza atan Mersin´de geleceğin Kasparovları, şampiyonluk için mücadele etti. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom iş birliği ile ilk kez düzenlenen "ROSATOM Mersin Bölge Satranç Turnuvası"nda yaşları 6 ila 12 arasında değişen yaklaşık 800 sporcu hamle yaptı. Mersin merkez, Tarsus, Silifke, Bozyazı, Erdemli ve Aydıncık´ta yapılan eleme turlarını başarıyla geçen 36 sporcu, "ROSATOM Bölgesel Satranç Turnuvası"nın Gülnar´da düzenlenen finalinde yarıştı. Heyecanlı ve renkli görüntülere sahne olan finalde 8 Yaş ve Altı Kategorisi´nde şampiyonluğa Mersin'den Mert Şahin ulaşırken, ikinci Tarsus'tan Kaan Ege Kaya ve üçüncü ise Mersin'den Miraç Karakurt oldu. 12 Yaş ve Altı Kategorisi´nde Tarsus'tan Kayra Tamer Şen şampiyon olurken, Silifke'den Yusuf Timuçin Şeyhanlı ikinci ve Mersin'den Ilgın Deniz Eroğlu da üçüncü oldu. Finalde düzenlenen törene Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Akkuyu Nükleer A.Ş İnşaat Müdür Yardımcısı Dmitry Romanets, TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, TSF Asbaşkanı Ömer Asım Ötegen, Mersin Satranç İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan ve Kadın Büyükusta (WGM) Kübra Öztürk Örenli katıldı. Rosatom tarafından dereceye girenlere çeşitli ödüller ve hediyeler verilirken, finallerde yarışan en küçük sporcu Tarsuslu Deniz Yaramış´a da `Akkuyu Nükleer Özel Ödülü´ verildi. Turnuva kapsamında sporculara 150 satranç takımı ve 75 satranç saati dağıtıldı. SATRANCIN YAYGINLAŞMASINA DESTEK OLACAĞIZAkkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Müdür Yardımcısı Dmitry Romanets, konuşmasında Mersinlilerin turnuvaya gösterdiği ilgiden çok mutlu olduklarını belirterek, "Rusya satrançta dünyanın en güçlü ülkelerinden biridir. Birçok Rus satranç ustası satranç oyuncuları için rol modeldir. Ancak nükleer sektördeki 75 yılı aşkın deneyimimizle nükleer teknolojilerde de en güçlü ülkeyiz. Bugün bu iki önemli alanın birlikteliğine tanıklık etmekten mutluluk duyduk. Bu turnuva ile Mersin halkının ve özellikle genç neslin bu sporu ne kadar sevdiğini gördük. Satrancın bu kentte daha da yaygınlaşmasına ve yeni şampiyonların çıkmasına destek olmak istiyoruz. İlimizde inşa etmekte olduğumuz Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS, hem bölgenin hem de ülkenin kalkınması için büyük yatırımlar yapmaktır ve bugün düzenlenen turnuva da bunun en güzel örneğidir" dedi.ROSATOM ARTIK TÜRK SATRANÇ AİLESİNİN BİR ÜYESİTSF Başkanı Gülkız Tulay ise törende sporculara ve katılımcılara bir video mesaj ile seslenerek şunları söyledi: "Dünyanın en güçlü teknoloji liderlerinden biri olan Rosatom ile Mersin'de anlamlı bir iş birliğine imza atmaktan mutluyuz. Satranç deyince akla ilk gelen ülkelerden biridir Rusya. Ne mutlu ki artık satranç deyince akla gelen ülkelerden biri de Türkiye. Rosatom da artık Türk satranç ailesinin bir üyesi. Rosatom'la başlattığımız bu yol arkadaşlığının satrançta iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğine, yeni projelere evrileceğine inanıyorum. Çok geniş katılımla yapılan bu şampiyonada, müthiş bir mücadele sergileyerek dereceye giren tüm sporcularımızı da yürekten kutluyorum. Satranç için atılan her adım, verilen her destek, geleceğimiz için çok kıymetli. Bu spora yapılan yatırımı, bu ülkenin geleceğine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz."TSF Mersin İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan da Rosatom'un verdiği desteğin bu bölgede yaşayanlar için oldukça anlamlı ve gurur verici olduğunu kaydederek, "Mersin Satranç Ailesi olarak Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş yetkililerine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.ROSATOM´UN DESTEĞİ ÇOK ANLAMLITurnuvanın özel konuğu WGM Kübra Öztürk Örenli, küçük sporcularla yaptığı renkli söyleşide şunları kaydetti: "Ben satranç sporuna başladığımda imkansızlıklar içinde mücadele vermek zorunda kaldım. Benim yolculuğumda evimin önünde açılan satranç merkezi dönüm noktası oldu. Merkez bana ücretsiz bir şekilde satranç eğitimi verdi ve şampiyonalara katılmamı destekledi. Her spor branşında olduğu gibi satrançta da sponsorlar çok önemli. Mersinlilerin Rus ekolünü temsil eden Rosatom gibi çok önemli bir destekçisi var. Böyle bir şampiyonanın düzenlenmesi, satranç takımı, saati gibi her ilçeye materyal desteğinin verilmesi Mersin satrancı için çok anlamlı. Mersinli sporculara şimdi daha çok çalışmak, daha çok turnuvalara katılmak kalıyor. Rosatom'un desteği ile Mersin'de satranç çok farklı noktalara ulaşacağını, Mersin'den usta sporcularımızın Türk satranç tarihinde yer alacağına eminim."AİLE BOYU SATRANÇTurnuvada birbirinden ilginç hikayeler de ortaya çıktı. 10 yıllık evli Funda-Kemal Korkmaz çiftinin 9 yaşındaki İpek ve Buket adlı ikizleri ve 7 yaşındaki kızları Arya tam bir satranç tutkunu. Çocuklarının gelişimi için evlerine televizyon sokmayan ailede, boş zamanlarda satranç oynanıyor. Anne Funda Korkmaz, dayılarının çocuklarına öğrettiği satrancın hayatlarını değiştirdiğini vurgulayarak, "Bu serüven yaşadığımız ilçede satranç temsilciliğinin kurulması ve turnuvaların düzenlenmesi ile gelişti. Fakat satranca başlatmamdaki amacım, çocuklarımı teknolojiden biraz uzaklaştırmak, beyin gelişmelerini sağlamaktı. Dolayısıyla satrancın daha sağlıklı bir aktive olduğunu düşünüyorum. Çocuklarım satranca başlaması ile bakış açıları, yorumlamaları ve vakitlerini daha kaliteli geçirmeyi öğrendiler. Yenmeyi, yenilmeye, yenilgiyi kabul etmek gibi heyecanlar yaşıyorlar. O yönden önemli bir etken oldu. Bu nedenle de satrancı seçtik. Çocuklarım istedikleri sürece destek olacağız. Çünkü bu onlarını gelişimi açısından da önemli" dedi. Baba Kemal Korkmaz ise satrancın çocuklarının gelişimine büyük bir katkı verdiğini dile getirerek, her zaman için çocuklarına destek olacaklarını dile getirdi.İkizlerden İpek Korkmaz, satrancın güzel ve eğlenceli bir spor olduğunu, kardeşleri ile sık sık oynadığını ifade ederek, "Satranç taktik verdiğini gibi gelişimi mi daha iyi sağlıyor. Düşünmeyi geliştiriyor. Bu da büyük gelişimime büyük bir katkı veriyor" diye konuştu. Buket ise satrancın bir mantık oyunu olduğuna işaret ederek, "Mantıkla ilerlediğimiz için daha iyi başarılar elde ederek, ilerleye biliyoruz. Bu nedenle de satranç benim için çok güzel bir oyun. Hedefim satrancı daha iyi oynayıp, daha iyi yerlere gitmektir. Aile içinde oynadığımız için biri oynamak istemese diğeri ile oynayabiliyorum. Okulda da daha mantıklı hareket etmemi, sorunları daha hızlı çözmemi sağlıyor. Bu nedenle de satrançtan büyük bir keyif alıyoruz."dedi.7 yaşındaki evin en küçüğü Arya da satrancı geliştirici, her yere taşınabilen bir spor olarak gördüğünü kaydederek, "Kendimi geliştirerek, ablamı, babamı ve dayımı yenmektir" ifadelerini kullandı.FİNALE KALANLARA AKKUYU SAHASI GEZDİRİLDİBu arada turnuvanın tamamlanmasının ardından finalde mücadele eden geleceğin Kasparovları ve aileleri Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatını gezdi. Tur sırasında minikler hayatlarına ilk kez gördükleri iş makineleri ile hatıra fotoğrafı çektirirken, minik sporcular itfaiyecilerin mini tatbikatına ise hayran kaldı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Mersin
2022-12-27 14:08:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silifke'de fabrikanın yatakhanesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Silifke'de fabrikanın yatakhanesinde çıkan yangın ...
Silifke'de jandarma, "Kadına El Kalkamaz" projesini anlattı
YEREL HABERLER Silifke'de jandarma, "Kadına El Kalkamaz" projesini ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'den "kupa rövanşı"nı almak istiyor
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'den "kupa ...
(Görüntülü) - BEDENSEL ENGELLİ KARDEŞLERİN ASTRONOT GÖRME HAYALİNİ YERİNE GETİRDİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) - BEDENSEL ENGELLİ KARDEŞLERİN ASTRONOT ...
Mersin'de icra ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla 10 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de icra ihalelerine fesat karıştırdıkları ...
(Görüntülü)MERSİN&#039;DE İHALEYE FESAT KARIŞTIRANLARA OPERASYON: 12 GÖZALTI KARARI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERSİN'DE İHALEYE FESAT ...
(Görüntülü) BELEDİYE&#039;YE AİT KEPÇEYİ ÇALARAK 3 ARACA ZARAR VEREN ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI; KAZA ANI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) BELEDİYE'YE AİT KEPÇEYİ ÇALARAK 3 ...
Mersin'de 1500 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 1500 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'de ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 12 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Mersin'de ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 12 ...
Belediye'ye ait kepçeyi çalarak 3 araca zarar veren şüpheli, tutuklandı; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Belediye'ye ait kepçeyi çalarak 3 araca zarar veren ...
Mersin'de belediyenin iş makinesini çalarak 3 araca zarar veren kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de belediyenin iş makinesini çalarak 3 araca ...
Mersin'de demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Mersin'de demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ...
Silifke'de asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Silifke'de asfalt çalışmaları devam ediyor
Mersin'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan ...
Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası sona erdi
(Görüntülü) DÜNYANIN EN İYİ BALI İÇİN EĞİTİM GÖRÜYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜNYANIN EN İYİ BALI İÇİN EĞİTİM ...
(Görüntülü) SİYAHA BÜRÜNEN GÖKSU NEHRİ, TESİSLERİN FAALİYETİ DURUNCA ESKİ HALİNE DÖNDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİYAHA BÜRÜNEN GÖKSU NEHRİ, TESİSLERİN ...
Paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan, olimpiyat hayaliyle raket sallıyor
YEREL HABERLER Paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan, olimpiyat ...
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su ...
Siyaha bürünen Göksu Nehri, tesislerin faaliyeti durunca eski haline döndü
YEREL HABERLER Siyaha bürünen Göksu Nehri, tesislerin faaliyeti ...
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mersin'de konuştu:
YEREL HABERLER HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mersin'de ...
Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer için mevlit ...
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Mersin'de konuştu:
YEREL HABERLER BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Mersin'de ...
Mersin'de yeni yıl pazarı kuruldu
YEREL HABERLER Mersin'de yeni yıl pazarı kuruldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.