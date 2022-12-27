Mersin'de ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 12 gözaltı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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YAKALANDILAR

Mersin'de, icra dairelerince satışa çıkarılan gayrimenkul ve araçların ihale tarihlerini takip edip, fesat karıştırdıkları belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Adreslerdeki aramalar ise sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-12-27 16:52:15



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