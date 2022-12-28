Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 Rus turist yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İncirgediği mevkisinde meydana geldi. Rus turist Viladislav Chernykh'in yönetimindeki 07 BKC 561 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanında yolcu konumunda bulunan kendisi gibi Rus turist 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Chernykh'in hastanede jardarmaya verdiği ilk ifadede, güneşin gözünü alması sonucu yolu görememesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-12-28 00:51:05



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