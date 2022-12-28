Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 11 gözaltı kararı



Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı; 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen 51 kişiye yüksek oranlarda faizle borç para vererek, karşılığında boş senetlere imza attırıp, düzenli olarak aylık faiz alan, mağdurların üzerlerine kayıtlı ev ve arsa gibi kıymetli taşınmazların devirlerini de kendi üstlerine yaptırıp, ödeme gücü kalmayanları darbeden, sonrasında senetlere icra takibi başlatan ve organize hareket ederek bu yöntemlerle yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde eden 11 kişiyi tespit etti. Tarsus ilçesinde belirlenen adreslere, 165 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda ise çek, senet, mağdurların isimlerini geçtiği ajanda bulundu. Adreslerdeki aramalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-12-28 09:39:38



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