Mersin merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 9 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uluslararası uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin deşifre edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen 6 aylık planlı çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yapan suç şebekesi deşifre edildi. Mersin merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 17'si çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-12-28 10:39:59
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