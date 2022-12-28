Mersin merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 9 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uluslararası uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin deşifre edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen 6 aylık planlı çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yapan suç şebekesi deşifre edildi. Mersin merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 17'si çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-12-28 10:39:59



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