Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 10 gözaltı (2)

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-12-28 13:14:00



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