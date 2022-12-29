Mersin'de yılbaşı öncesi 'torbacı' operasyonu: 30 gözaltı kararı

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Mustafa ERCAN Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de yılbaşı öncesi 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucunda 30 şüpheli belirlendi. Sabah saatlerinde savcılık koordinesinde operasyon için düğmeye basan ekipler, 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpekleri, dron ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Adreslerdeki aramalar sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-12-29 08:46:15



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