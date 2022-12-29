Mersin'de yılbaşı öncesi 'torbacı' operasyonu: 23 gözaltı (2)

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7 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Mersin'de, yılbaşı öncesi 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kapsamında 23 şüpheli yakalandı. Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan adreslerdeki aramalarda; 6 kök Hint keneviri, 3 paket kokain, 10 paket metamfetamin, 7 paket eroin, 8 paket bonzai, 252 captagon,1 hassas terazi ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-12-29 11:14:31



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