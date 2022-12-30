Mersin'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı kararı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerinin eylem ve faaliyetlerini deşifresine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen, sözde istihbarat, lojistik ve mali yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 1'i Fransız uyruklu, 11 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon bölgelerinde özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Adreslerdeki aramalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-12-30 07:54:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.