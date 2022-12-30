Mersin'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı (2)

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9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-12-30 10:30:08



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