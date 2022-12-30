Asena Yalçın'dan Messi göndermesi

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyun kurucusu Asena Yalçın'ın Cumhurbaşkanlığı Kupası ile paylaştığı "Messi işine bak kardeşim" fotoğrafı ilgi odağı oldu.

Ankara'da Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi ile Fenerbahçe Alagöz Holding parkede karşı karşıya geldi. Maçın sonunda maçı 84-78´lik skorla kazanarak 28'nci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Mersin'e getirdi. Mücadele sonrası Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularından Asena Yalçın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf beğenileri topladı. Asena Yalçın, otel odasında kupa ile uzandığı yataktan çektirdiği fotoğrafı, "Messi işine bak kardeşim" notu ile paylaşarak, Lionel Messi'ye gönderme yaparken takipçilerinden de çok sayıda beğeni geldi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-12-30 12:09:58



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