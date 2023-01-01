Mustafa Mert KARACA-Oğuzhan CİN-Nedim BAYHAN-Mikail BIYIKLI/İSTANBUL,(DHA)İSTANBULLULAR ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddessi'nde eğlenerek karşıladı. Meydanda toplananlar eeri sayımın ardından 2023 yılına coşkuyla girdi.
İstanbullular ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen ve aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, geri sayımın yapılmasının ardından yeni yıla merhaba dedi. Saatlerin 00.00´ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Şarkılar söyleyerek ve dans ederek yeni yıla karşılayan binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu. Sosyal medya fenomeni "Hiko Baba´ da yeni yıla Taksim´de girdi. Görüntü Dökümü:
-----------------
Havadan
-Taksim Meydan'dan ve İstiklal Caddesi'nden görüntü
Aktüel
-Geri sayım
-Dans eden vatandaşlar
-Hiko Baba
-Islıklar eşliğinde yürüyen topluluklar
-Taksim Meydan´da yılbaşına girenlerden genel ve detay görüntü
-Taksim Meydan´da havai fişeklerden görüntüDHA-Gündem Türkiye-Mersin
2023-01-01 01:10:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.