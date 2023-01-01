Çevreciler geleneği bozmadı; yeni yılın ilk günü denize girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevreciler geleneği bozmadı; yeni yılın ilk günü denize girdi

DHA

Çevreciler geleneği bozmadı; yeni yılın ilk günü denize girdi


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'in Bozyazı ilçesi sahilinde 9'uncu kez buluşan çevreciler, bu yıl da yeni yılın ilk günü denize girdi.
Bozyazı'da her yılın ilk günü denize giren çevreciler, bu yıl da geleneği devam ettirdi. Hava sıcaklığının 20 derece olduğu ilçede 9'uncu kez buluşan çevreciler, bu yıl 'Sıfır atık' teması ile yüzdü. Bozyazı sahilinde 365 gün denize girilebildiğini belirten Turkuaz Grup lideri Dr. Bahadır Karakoç, "Hem çevreye, doğaya dikkat çekmek hem de güzel havanın tadını çıkartmak için bir araya geldik. Her etkinlikte farklı bir tema belirledik. Bugüne kadar bölge turizmi, muz üretimi ve sorunları, çilek yetiştiriciliği, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sebebiyle 'maske, mesafe ve hijyen', dünyayı ve bölgeyi tehdit eden 'kuraklık ve su tasarrufu' temalarını öne çıkardık. Bu seneyse çevre kirliliğinin önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atıkların en aza indirilmesi maksadıyla 'Sıfır atık' temasını vurgulayacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Bozyazı Soner AYDIN
2023-01-01 13:39:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) MERSİN 2 BİN KAMERA İLE YENİ YILA GİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN 2 BİN KAMERA İLE YENİ YILA GİRDİ
İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDA YILBAŞINA BÖYLE GİRDİLER 
YEREL HABERLER İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDA YILBAŞINA BÖYLE GİRDİLER 
Adana, Mersin ve Hatay'da yeni yıl heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Adana, Mersin ve Hatay'da yeni yıl heyecanı yaşandı
Mersin Valisi Pehlivan, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret etti:
YEREL HABERLER Mersin Valisi Pehlivan, yılın son akşamı görev ...
(Görüntülü) BAŞKAN GÜLTAK: AKDENİZDE İŞGAL VE RANTA GEÇİT YOK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAŞKAN GÜLTAK: AKDENİZDE İŞGAL VE RANTA ...
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan yeni yıl mesajı
Akdeniz ilçesinde tır garajı yargı kararıyla yıkıldı
YEREL HABERLER Akdeniz ilçesinde tır garajı yargı kararıyla yıkıldı
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından, cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından, cinsel istismar ...
(Görüntülü) LİSELİ ÇİFTÇİLER EKİYOR, ÜRETİYOR, HASAT EDİP SATIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) LİSELİ ÇİFTÇİLER EKİYOR, ÜRETİYOR, HASAT ...
Silifke'de jandarma, tarım işçilerine "Kadına El Kalkamaz" projesini anlattı
YEREL HABERLER Silifke'de jandarma, tarım işçilerine "Kadına El ...
Asena Yalçın'dan Messi göndermesi
YEREL HABERLER Asena Yalçın'dan Messi göndermesi
Mersin'de öğrencilerin yetiştirdiği sebzeler hasat edildi
YEREL HABERLER Mersin'de öğrencilerin yetiştirdiği sebzeler hasat ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE DEAŞ OPERASYONU: 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 9 ŞÜPHELİ ...
(Görüntülü)MERSİN&#039;DE YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE ALKOL ÜRETENLERE OPERASYON
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERSİN'DE YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE ALKOL ...
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı (2)
Mersin'de yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki ...
Mersin'deki DEAŞ soruşturmasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi
YEREL HABERLER Mersin'deki DEAŞ soruşturmasında gözaltı sayısı 10'a ...
GÜNCELLEME - Mersin'de DEAŞ operasyonunda 9 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de DEAŞ operasyonunda 9 zanlı ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE DEAŞ OPERASYONU 11 GÖZALTI KARARI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU 11 GÖZALTI ...
Mersin'de seyir halindeki tırın lastikleri yandı
YEREL HABERLER Mersin'de seyir halindeki tırın lastikleri yandı
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı kararı
Mersin'de DEAŞ operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.