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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkuyu NGS´nin 1´inci Güç Ünitesi´nde önemli aşama

DHA

Akkuyu NGS´nin 1´inci Güç Ünitesi´nde önemli aşama


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye"nin ilki Akkuyu Nükleer Güç Santrali´nin (NGS) 1´inci Güç Ünitesi´nde iç koruma kabuğunun (İKK) kubbesi tasarım konumuna yerleştirilerek koruma döngüsü tamamlandı.Yaklaşık 25 bin kişinin çalıştığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) önemli bir aşama daha tamamlandı. Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki İKK kubbesi 16 montaj bölümünden oluşuyor. Kubbe ayrıca sprinkler sistemi servis platformları için 46 tonluk bir çelik yapı içeriyor. Kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi. Liebherr LR 13000 vinç tarafından kaldırılan yapının toplam ağırlığı 340 tondu. Kubbenin montaja uygun hale getirilmesi Akkuyu NGS sahasında gerçekleştirildi ve 3,5 ay sürdü. İKK'nin kubbe kısmının betonlanmasının ardından, dış koruma kabuğunun inşaat ve montaj çalışmalarının son aşaması başlayacak.Akkuyu NGS sahasındaki inşaat ve montaj çalışmaları, dört güç ünitesi, kıyı hidroteknik yapıları, güç dağıtım sistemi, idari binalar, eğitim merkezi ve NGS fiziksel koruma tesisleri olmak üzere ana ve yardımcı tesislerin tümünde devam ediyor. Akkuyu NGS sahasındaki inşaatın tüm aşamaları bağımsız denetim kuruluşları ve ulusal düzenleme kuruluşu olan Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından da yakından takip ediliyor.İÇ KORUMA KABUĞUN KUBBESİNİN KURULUMUNU TAMAMLADIKAkkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuya ilişkin şunları söyledi:"2022 zor bir yıl olsa da çok başarılı ve üretken geçti. Planlandığı gibi yılbaşı arifesinde 1´inci Güç Ünitesinin inşasında önemli bir aşama olan iç koruma kabuğun kubbesinin kurulumunu tamamladık. Tüm ekibe; her bir inşaatçıya, her bir denetçiye projeye gösterdikleri azami bağlılıkları, teslim tarihlerine uymaları, yaptıkları yüksek kaliteli işler, evimiz gibi gördüğümüz şantiyemize ve nükleer enerji santralimize kendilerini adadıkları için minnettarım. Hep birlikte önemli bir dönüm noktasından geçiyoruz. Her yıl birbirimize daha çok bağlanıyor, birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Ekibimiz en güçlü ve en üretken ekip! Önümüzdeki yılın en önemli olayı olan Akkuyu NGS sahasına taze nükleer yakıtın teslim edilmesine yaklaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü kuruluş yıldönümü için 1´inci Ünitenin tamamlanmasından önce dış koruma kabuğu ve diğer kabul işlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz." (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Mersin
2023-01-02 13:41:34

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