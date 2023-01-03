Mersin'de suç örgütleri ile kaçakçılara operasyon: 14 gözaltı kararı

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MERSİN, (DHA)-MERSİN'de organize suç örgütü üyeleri ile silah ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi, operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri; baskı, şiddet ve cebir kullanarak 'yağma' suçu işleyen organize suç örgütü üyeleri ile silah ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik takip sonrası 14 şüpheli tespit edildi. Ekipler, sabah saatlerinde operasyon başlattı. Dron desteği ile belirlenen adreslere baskın yapıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalar sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez

2023-01-03 08:51:07



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